"Роснефть" открыла на Таймыре уникальное месторождение на 0,5 млрд т нефти

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - ООО "Восток Ойл", реализующий новый арктический проект "Роснефти" на севере Красноярского края, открыло на Западно-Иркинском участке Таймыра новое уникальное месторождение с запасами нефти 0,5 млрд тонн, сообщили "Интерфаксу" в Минприроды.

В 2020 году на Западно-Иркинском участке пробурена поисково-оценочная скважина Западно-Иркинская №31. В скважине выполнен расширенный комплекс ГИС, гидродинамические исследования с опробованием пластов с применением оборудования "Сатурн", в интервале пласта Нх4-3 отобраны глубинные пробы пластовых флюидов, отобран и исследован керн, рассказал собеседник агентства.

"По результатам выполненных в пределах участка геологоразведочных работ выявлены залежи нефти в нижнемеловых отложениях: в пластах Сд10 (суходудинская свита) и Нх4-3 (нижнехетская свита), что позволило открыть новое Западно-Иркинское месторождение", - сказал представитель ведомства.

По его словам, уникальное по запасам Западно-Иркинское нефтяное месторождение прошло государственную экспертизу запасов. Запасы нефти поставлены на Государственный баланс запасов полезных ископаемых в объеме 511 млн тонн по сумме категорий С1+С2, добавил представитель ведомства.

Согласно условиям пользования недрами, проект разведочных работ должен быть утвержден в течение года с момента постановки запасов полезных ископаемых Западно-Иркинского месторождения на государственный баланс (4 квартал 2021 года). Объем разведочных работ определяет пользователь недр (ООО "Восток-Ойл") при составлении проектной документации исходя из геологической модели и утвержденных запасов полезных ископаемых.

Проектное решение по строительству скважины №31 предусматривает бурение на глубину 4200 метров с отходом от вертикали 1200 метров. В дальнейшем для полномасштабного освоения Западно-Иркинского планируется привлечь более 200 буровых установок в арктическом исполнении.

Ожидается, что Западно-Иркинский участок на первом этапе реализации арктического проекта этот актив будет флагманским для "Восток Ойла". Ресурсы Западно-Иркинского – более 1 млрд тонн углеводородов.

По плану в "Восток Ойл" войдут активы "Роснефти" на севере Красноярского края: Западно-Иркинский участок и месторождения Ванкорского кластера. Также планируется, что "Восток Ойл" включит Пайяхскую группу месторождений "Нефтегазхолдинга". Пайяхское месторождение (лицензия у "Таймырнефтегаза") с запасами на госбалансе более 1 млрд тонн нефти пока находится в стадии разведки.

Как ожидается, "Восток Ойл" в рамках первой очереди обеспечит добычу, перевалку и транспортировку 50 млн тонн нефти, во второй – до 100 млн тонн. При этом "Роснефть" пообещала уже в 2024 году отгружать с "Восток Ойла" 30 млн тонн нефти по Северному морскому пути (СМП).