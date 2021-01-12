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Умер один из пострадавших при жесткой посадке вертолета под Воронежем

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Один из двух пострадавших при жесткой посадке вертолета в Воронежской области, произошедшей в конце декабря, умер в больнице, сообщили "Интерфаксу" в региональном департаменте здравоохранения.

"Один пациент скончался, второй выздоравливает и готовится к выписке", - сказал собеседник агентства.

Вертолет 23 декабря совершил жесткую посадку в поле западнее села Подгорное в Рамонском районе Воронежской области. Пострадали два человека – пилот и техник, один из них находился в тяжелом состоянии. По данному факту было возбуждено дело по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Упавший частный вертолет принадлежал молочному комбинату "Воронежский" (входит в холдинг "Молвест", основной бренд продукции "Вкуснотеево").

Представитель компании "Молвест" сообщил "Интерфаксу", что перед крушением вертолет прошел плановое техническое обслуживание, после которого по регламенту производился контрольный облет.

Холдинг "Молвест" основан в 2006 году на базе ОАО "Молочный комбинат "Воронежский", является одним из ведущих производителей молочной продукции в Центрально-Черноземном регионе России. "Молвест" производит продукцию под товарными марками "Вкуснотеево", "Иван Поддубный", "Нежный возраст", "Фруате".

Воронежская область

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