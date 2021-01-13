Платежный сервис "ЮMoney" приостановил расчеты с нерезидентами

Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Принадлежащий Сбербанку платежный сервис "ЮMoney" из-за предписания Банка России приостановил расчеты с нерезидентами, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Предписание сервис получил после плановой проверки ЦБ.

"Все требования, полученные по результатам проверки, будут учтены. Введенные ограничения касаются только платежей физлиц в адрес компаний-нерезидентов и платежей от компаний-нерезидентов физлицам", - отметили в пресс-службе.

По словам представителя "ЮMoney", все компании, чью деятельность затронули ограничения, проинформированы в индивидуальном порядке о приостановке расчетов.

Кошельки и карты "ЮMoney" по-прежнему работают без ограничений, через них граждане России могут оплачивать покупки в российских магазинах, платить штрафы ГИБДД, рассчитываться за ЖКУ, переводить деньги другим людям, заверил представитель компании.

В конце 2020 года о получении аналогичного предписания ЦБ сообщил платежный сервис Qiwi.

"ЮMoney" - это ребрендинг компании "Яндекс.Деньги", перешедшей в собственность Сбербанка в результате реструктуризации бизнеса с "Яндексом" летом 2020 года. За выкуп блокпакета банк заплатил 2,4 млрд рублей. Сервис проводит операции с электронными кошельками, а также выпускает и обслуживает карты Visa и MasterCard. Имеет лицензию небанковской кредитной организации (НКО).