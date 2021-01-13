Москва обогнала все остальные регионы по вводу торговых центров

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Москва в 2020 году впервые за историю наблюдений обошла остальные регионы России совокупно по вводу новых торговых центров, сообщили в компании Cushman & Wakefield.

"В 2020 году доля Москвы в общем строительном объеме превысила долю регионов - 55% против 45% соответственно", - говорится в подготовленном компанией отчете Marketbeat Lite.

В Москве было введено 232 000 кв.м, а в регионах - только 191 000 кв.м. Такая ситуация обусловлена не только пандемией, но и отставанием российских регионов от общемировых тенденций по сравнению с Москвой, считают эксперты.

"Эра крупноформатных торговых центров завершается. В регионах в текущем году будут достраиваться крупные проекты (50 000 - 80 000 кв.м арендуемой площади), начатые 2-3 года назад", - отметила заместитель руководителя департамента исследований и аналитики Cushman & Wakefield Татьяна Дивина. Она уточнила, что их открытие было перенесено с 2020 года из-за пандемии.

В Москве, по ее словам, средний размер новых торговых зданий постепенно снижается, со временем и по всей России фокус девелопмента будет так же смещаться к малоформатным объектам.

Дивина добавила, что в регионах объем ввода новых торговых площадей в прошлом году оказался на 40% ниже прогноза, тогда как в Москве разница составила всего 18%.

По прогнозам, в 2021 году строительная активность вернется в региональные города. Ожидается, что в России в 2021 году будет введено 600 000 кв.м торговой недвижимости, а в столице откроется только треть от общего объема (200 000 кв.м).

В целом восстановление рынка торговой недвижимости начнется в середине 2021 года, прогнозируют аналитики.

Кроме того, немногим менее 4% высококлассных офисов в Москве вышло на рынок субаренды в 2020 году, сообщили в компании Cushman & Wakefield.

"Общее предложение субаренды на конец года составило 84 000 кв.м или 3,8% от общего вакантного предложения", - говорится в отчете Marketbeat Lite.

В отчете отмечается, что в 2020 году на рынок субаренды вышло 76 000 кв.м, что превышает показатель 2019 года в 1,5 раза. Вероятнее всего, арендаторы к концу года оценили свою потребность в офисах и решили частично вывести излишки на рынок. Так, предложение субаренды увеличилось почти вдвое за последние три месяца 2020 года. На конец третьего квартала показатель составлял 44 000 кв.м, на конец года - уже 84 000 кв.м.

По словам аналитиков, наибольшую активность в роли арендодателей в 2020 году показывали банковские структуры, консалтинговые организации и компании нефтегазового сектора.

По данным экспертов компании, в целом на рыке пустует 2,2 млн кв.м качественных офисных площадей (12,1% от общего количества офисов). По предварительным данным, объем поглощения офисов в столице по итогам 2020 года составит 1,54 млн кв.м.