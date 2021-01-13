В Петербурге задержали лидера ОПГ, занимавшейся вымогательством

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Деятельность организованной преступной группы, причастной к разбойным нападениям и вымогательству, пресечена в Петербурге, сообщает пресс-служба регионального УФСБ в среду.

УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области провело оперативно-розыскные мероприятия совместно с Главным следственным управлением регионального ГУ МВД. В результате 13 января "задержан лидер уголовно-преступной среды Анохин А.В.". В его действиях усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство), говорится в сообщении.

При обысках по местам проживания и пребывания Анохина изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. В настоящий момент решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения, добавляет пресс-служба.

Других подробностей ведомство не приводит.