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Криминальный авторитет арестован в Петербурге по делу о вымогательстве

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Суд Санкт-Петербурга арестовал криминального авторитета Александра Анохина по делу о вымогательстве, сообщила объединенная пресс-служба судов города в пятницу.

По версии следствия, изложенной в сообщении суда, Анохин угрозами требовал от двух потерпевших погашение мнимой задолженности ООО "КредИнвестГрупп" перед ООО "Юроправа". В марте 2018 года Анохин и его сообщники, требуя от потерпевших 2,5 млн рублей, а также последующей ежемесячной выплаты в 2 млн рублей, избили их, "а также угрожали им и их близким", говорится в сообщении.

Злоумышленники также потребовали от потерпевших возврата 24 млн рублей "надуманного долга в виде якобы похищенных последними денежных средств".

Анохин заключен под стражу до конца февраля, ему предъявлено обвинение. Как отмечается в сообщении, выступая в суде, следователь среди прочего указал, что Анохин является приверженцем криминальных традиций, пользуется авторитетом в криминальной среде, специализируется на организации и совершает преступления в сфере вымогательств и разбойных нападений, не имеет постоянного легального источника дохода, зарабатывает за счет преступлений против собственности и против личности.

Обвиняемый и его защитники, возражая против удовлетворения заявленного ходатайства, указали, что Анохин ранее не судим, имеет устойчивые социальные связи, родственников, нуждающихся в его помощи, страдающих рядом заболеваний, сам страдает от болезней, имеет место работы, характеризуется положительно, говорится в пресс-релизе.

Ранее региональное управление ФСБ сообщило, что в Петербурге раскрыта группировка, члены которой занимались разбоем и вымогательством. Был задержан лидер группировки - Анохин.

Петербург

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