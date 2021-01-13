Осужденному за убийство двух девушек на горе Уктус назначили новую экспертизу

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Второй апелляционный суд в Петербурге, рассмотрел апелляционную жалобу екатеринбуржца Алексея Александрова, приговоренного к пожизненному заключению за убийство двух девушек, и назначил ему дополнительную психолого-психиатрическую экспертизу, сообщила пресс-служба Свердловского облсуда.

Экспертиза пройдет в Свердловской областной психиатрической больнице.

Девушки были застрелены на склоне горы Уктус поздним вечером 25 август 2018 года. Одна погибла на месте, другая умерла в больнице на следующий день.

Александрова задержали 9 декабря 2019 года по информации о том, что он покупал детали к пневматической винтовке 6,35 калибра. Из такого же оружия были убиты девушки.

По версии следствия, он около месяца готовился к убийству: ездил на велосипеде к месту преступления, тестировал винтовку, делал съемку территории при помощи квадрокоптера. Следствие и суд решили, что жертв он выбрал случайно, раньше он не был с ними знаком. Мотивом для убийства стала возникшая у него в конце 1990-х годов идея отомстить за травлю в школе.

Вину он признал.

Экспертиза признала его вменяемым.

29 сентября 2020 года Свердловский областной суд признал Александрова виновным в убийстве из хулиганских побуждений и приговорил к пожизненному сроку в колонии особого режима. Приговор он обжаловал.