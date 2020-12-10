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Суд в Петербурге рассмотрит апелляцию на приговор убийце 2 девушек

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Второй апелляционный суд в Санкт-Петербурге 13 января рассмотрит жалобу приговоренного судом в Екатеринбурге к пожизненному сроку за убийство двух девушек Алексея Александрова и его адвокатов, сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.

"Заседание назначено на 13 января 2021 года в 10:00 в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, убийство двух девушек на склоне горы в Екатеринбурге произошло поздно вечером 25 августа 2018 года. Обе получили огнестрельные ранения. Одна погибла на месте, вторая скончалась в больнице на следующий день.

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Александров был задержан полицией 9 декабря 2019 года. Найти его удалось после информации о покупке им составляющих частей к пневматической винтовке 6,35 калибра. Из такого же оружия были убиты девушки.

По информации полиции, Александров, работавший инженером на одном из местных предприятий, готовил преступление около месяца. Ездил на велосипеде к месту будущей расправы, тестировал винтовку, делал съемку территории при помощи квадрокоптера.

29 сентября Свердловский областной суд признал Александрова виновным в убийстве девушек из хулиганских побуждений и приговорил к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима.

По данным суда, жертвы были выбраны Александровым случайно и не были ему знакомы ранее. Мотивом для убийства послужила возникшая у обвиняемого в конце 1990-х годов идея возмездия за издевательства в школе.

Александров обжаловал вынесенный ему приговор.

Петербург Алексей Александров Екатеринбург

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