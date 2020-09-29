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Обвиняемому в убийстве 2 девушек в Екатеринбурге стало плохо в суде

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Свердловский областной суд во вторник объявил перерыв в вынесении приговора Алексею Александрову, обвиняемому в убийстве двух девушек на склоне горы в Екатеринбурге.

"Судом объявляется перерыв в оглашении приговора", - сказал судья. Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе облсуда, Александрову в ходе оглашения приговора стало плохо.

Как сообщалось, убийство произошло поздно вечером 25 августа 2018 года. Обе девушки получили огнестрельные ранения. Одна из них погибла на месте, вторая скончалась в больнице на следующий день.

Предполагаемый преступник, работавший инженером на одном из местных предприятий, был задержан полицией 9 декабря 2019 года. Найти его удалось после информации о покупке им составляющих частей к пневматической винтовке 6,35 калибра. Из такого же оружия были убиты девушки.

Мужчина дал признательные показания. По информации полиции, екатеринбуржец готовил преступление около месяца. Ездил на велосипеде к месту будущей расправы, тестировал винтовку, делал съемку территории при помощи квадрокоптера.

Экспертиза признала его вменяемым. Ранее в сентябре сообщалось, что гособвинение запросило пожизненный срок для обвиняемого.

Ранее Александров просил, чтобы его дело рассматривалось судом присяжных, но затем отказался от этого.

Екатеринбург Алексей Александров

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