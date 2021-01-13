Захарова заявила о работе по освобождению Верзилова и Варламова

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Российское посольство в Уганде и Южном Судане принимает усилия, чтобы добиться освобождения задержанных в городе Капоэта россиян, сообщила представитель МИД России Мария Захарова.

"МИД России в курсе задержания нескольких российских граждан, включая Илью Варламова и Петра Верзилова", - заявила она.

По ее словам, дипломаты из посольства уже связались с задержанными.

Издатель "Медиазоны" и участник Pussy Riot Петр Верзилов и блогер и бизнесмен Илья Варламов сообщили 13 января, что их задержали в аэропорту Капоэты после досмотра багажа. По словам Варламова, они приехали в регион как туристы и собирались далее лететь в Джубу. При досмотре у него нашли пульт от дрона, который у него изъяли в Уганде. После этого всю группу задержали.

В блоге Варламова говорится, что задержана также его жена Любовь, директор Европейской гимназии Иван Боганцев и предприниматель Вадим Гинзбург.