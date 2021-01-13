Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:23Заразились
на 13.01В России 3 471 053+22 850В мире 91 594 383+703 003

Илья Варламов и Петр Верзилов задержаны в Южном Судане

Илья Варламов и Петр Верзилов задержаны в Южном Судане
Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Издатель "Медиазоны" и участник Pussy Riot Петр Верзилов сообщил, что его задержали в Южном Судане в городе Капоэта.

"Меня, блогера Илью Варламова и еще троих только что в городе Капоэта на востоке Южного Судана арестовала Национальная Служба безопасности за "подозрение в наличие дрона", - написал Верзилов в среду в твиттере. Однако, по его словам, дрона у них не было.

Варламов в своем телеграм-канале подтвердил информацию о задержании. Он сообщил, что они в камере ждут "какого-то полного досмотра".

Информация о задержании Варламова и Верзилова в Южном Судане проверяется, сообщили "Интерфаксу" в среду в посольстве РФ в Уганде. "Они к нам обратились, могу подтвердить. Информация проверяется", - сказали в российской дипмиссии.

Посольство РФ в Уганде по совместительству является дипмиссией России в Южном Судане.

Южный Судан Петр Верзилов Илья Враламов

Новости
Пандемия коронавируса

В Италии решили продлить режим ЧС из-за коронавируса до конца апреля

В Италии решили продлить режим ЧС из-за коронавируса до конца апреля

Правительство Эстонии уйдет в отставку

Пандемия коронавируса

В мире от COVID умерли 1,96 млн человек из более 91,5 млн заразившихся

Премьер-министр Эстонии подал в отставку из-за подозрений его партии в коррупции

Премьер-министр Эстонии подал в отставку из-за подозрений его партии в коррупции
Выборы в США - 2020

YouTube заморозил канал Трампа

Что случилось этой ночью: среда, 13 января

Палата представителей США одобрила резолюцию с призывом к Пенсу отстранить Трампа от власти

Палата представителей США одобрила резолюцию с призывом к Пенсу отстранить Трампа от власти

Пенс не будет ссылаться на 25-ю поправку для отстранения Трампа

Пенс не будет ссылаться на 25-ю поправку для отстранения Трампа

Опубликован окончательный вариант резолюции об импичменте Трампа "за тяжкие преступления"

На переговорах "нормандской четверки" не удалось найти окончательные решения

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');