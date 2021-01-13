Илья Варламов и Петр Верзилов задержаны в Южном Судане

Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов Фото: DPA/ТАСС

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Издатель "Медиазоны" и участник Pussy Riot Петр Верзилов сообщил, что его задержали в Южном Судане в городе Капоэта.

"Меня, блогера Илью Варламова и еще троих только что в городе Капоэта на востоке Южного Судана арестовала Национальная Служба безопасности за "подозрение в наличие дрона", - написал Верзилов в среду в твиттере. Однако, по его словам, дрона у них не было.

Варламов в своем телеграм-канале подтвердил информацию о задержании. Он сообщил, что они в камере ждут "какого-то полного досмотра".

Включение из тюремной камеры в Южном Судане pic.twitter.com/7BHxrH8ahJ — Пётр Верзилов (@gruppa_voina) January 13, 2021

Информация о задержании Варламова и Верзилова в Южном Судане проверяется, сообщили "Интерфаксу" в среду в посольстве РФ в Уганде. "Они к нам обратились, могу подтвердить. Информация проверяется", - сказали в российской дипмиссии.

Посольство РФ в Уганде по совместительству является дипмиссией России в Южном Судане.