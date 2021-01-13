В Южном Судане отпустили на свободу Варламова и Верзилова

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Задержанные в Южном Судане граждане России в результате предпринятых усилий отпущены на свободу, сообщил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Издатель "Медиазоны" и участник Pussy Riot Петр Верзилов, блогер и бизнесмен Илья Варламов сообщили 13 января, что их задержали в аэропорту Капоэты после досмотра багажа.

По словам Варламова, они приехали в регион как туристы и собирались далее лететь в Джубу. При досмотре у него нашли пульт от дрона, который у него изъяли еще в Уганде. После этого всю группу, в которую также входила жена Варламова Любовь, директор Европейской гимназии Иван Боганцев и предприниматель Вадим Гинзбург, задержали.

Захарова отметила, сейчас решаются вопросы, связанные с их выездом из Южного Судана.

Верзилов и Варламов в телеграм-канале блогера подтвердили, что их освободили.