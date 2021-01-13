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Единственный в России носитель британского штамма COVID уже выздоровел

Единственный в России носитель британского штамма COVID уже выздоровел
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В России нет новых случаев заражения "британским" штаммом коронавируса, единственный носитель уже здоров, сообщил замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

"На сегодня в РФ случай выявления "британского" штамма - пока единственный. (...) Дальнейшего распространения инфекции не произошло", - сказал Горелов "Интерфаксу" в среду.

"Человек, инфицированный этим штаммом, был своевременно выявлен, изолирован и сейчас здоров", - уточнил он.

Как сообщалось ранее, в Роспотребнадзоре еще в конце прошлого года знали том, что в России есть заразившийся "британским" штаммом коронавируса. Он прилетел из Великобритании до того, как Россия 22 декабря временно приостановила авиасообщение с этой страной.

Ранее сообщалось, что новый штамм вируса, обнаруженный на юго-востоке Англии еще в сентябре, на 70% более заразный, чем другие разновидности COVID-19.

Хроника коронавируса. Январь.

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