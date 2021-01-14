Забивший до смерти педофила уфимец получил восемь лет строгого режима

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Уфимец Владимир Санкин, избивший педофила до смерти, приговорен к восьми годам колонии строгого режима, сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры в четверг.

Ранее 34-летний фигурант был признан присяжными виновным, 14 января суд назначил ему наказание. "Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть)", - говорится в пресс-релизе.

В суде фигурант пояснил, что он вступился за детей и оборонялся, однако прокурор опроверг данную версию.

По материалам дела, в январе 2020 года двое подростков пожаловались Санкину на пристававшего к ним местного жителя. Уфимец отправился "выяснить отношения" с педофилом и сильно избил его. Кроме того, он похитил у потерпевшего деньги. Прибывшие полицейские остановили драку, однако избитый скончался от травм в автомобиле скорой помощи.

Против заступившегося за детей уфимца было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), но позже обвинение было переквалифицировано на ст.105 УК РФ (убийство).

Между тем, следователи установили, что избитый мужчина действительно был педофилом-рецидивистом. После инцидента против него возбудили уголовное дело по ч.5 ст.135 УК РФ (развратные действия, совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего), которое позднее было прекращено судом в связи со смертью обвиняемого.