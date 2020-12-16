Суд присяжных признал виновным мужчину, забившего до смерти педофила

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Суд присяжных в Уфе вынес обвинительный приговор Владимиру Санкину, которому инкриминировалось избиение человека до смерти, сообщила пресс-служба СУ СКР по Башкирии в среду.

"Изучив всю доказательную базу, присяжные заседатели пришли к выводу о виновности подсудимого в убийстве мужчины", - говорится в пресс-релизе. 34-летний фигурант признан виновным по ч.1 ст.105 (убийство) и п."в" ч.4 ст.162 УК РФ (разбой).

По материалам дела, в январе этого года двое подростков пожаловались Санкину на пристававшего к ним местного жителя. Уфимец отправился "выяснить отношения" с педофилом и сильно избил его. Кроме того, он похитил у потерпевшего деньги. Прибывшие полицейские остановили драку, однако избитый скончался от травм в автомобиле скорой помощи.

Против заступившегося за детей уфимца было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), но позже обвинение было переквалифицировано на ст.105 УК РФ (убийство).

Свою вину в совершенных преступлениях Санкин не признал и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела судом присяжных заседателей.

Между тем, следователи установили, что избитый мужчина действительно был педофилом-рецидивистом. После инцидента против него возбудили уголовное дело по ч.5 ст.135 УК РФ (развратные действия, совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего), которое позднее было прекращено судом в связи со смертью обвиняемого.