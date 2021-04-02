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ФАС назвала претендентов на "Евроцемент"

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) раскрыла список компаний, претендующих на приобретение активов "Евроцемента", выставленного на продажу его кредитором – Сбербанком.

Ходатайства, согласно сообщению ФАС, поступили от ООО "Михайловский КСМ", ООО "Фотон-Инвест", ООО "Газметаллпроект", ООО "Аккерманн Цемент" "и иных лиц".

"Аккерман Цемент" входит в группу USM Алишера Усманова и его партнеров. "Газметаллпроект" – это холдинг Льва Кветного, владельца ряда цементных заводов и бывшего партнера Усманова по металлургическому бизнесу.

Михайловский КСМ принадлежит "Серебрянскому цементному заводу" (построен "БазэлЦементом" в 2012 году).

"Фотон-Инвест", согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", принадлежит главе и миноритарному акционеру "СИБУР Холдинга" Дмитрию Конову.

"ФАС оценит влияние сделок на состояние конкуренции и рассмотрит ходатайства в установленные законом о защите конкуренции сроки", - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с условиями аукциона, подача ходатайства была условием первого этапа конкурса и давала возможность ознакомления с активом. При этом она не обязывала к участию непосредственно в торгах. Во втором этапе "Фотон-Инвест" участия не принимал.

Сбербанк ранее сообщил о завершении второго этапа продажи активов "Евроцемента". Банк планирует подвести окончательные итоги после согласования ходатайства покупателя Федеральной антимонопольной службой.

Сбербанк планировал продать "Евроцемент" и долг компании перед ним в два этапа. На продажу, в частности, выставлялись 100% головной компании группы – GFI Investments Limited и 4% швейцарской Eurocement Holding AG, а также требования Сбербанка к ГК "Евроцемент" в полном объеме и требования "Сбербанк инвестиции" к GFI Investments по двум договорам цессии. Размер требований в конкурсной документации не раскрывается.

Сбербанк в октябре 2020 года объявил о консолидации 100% акций головной компании группы "Евроцемент". Банк также отметил, что ищет покупателей на этот актив. Переход прав собственности произошел в рамках урегулирования задолженности "Евроцемента" и по согласованию с предыдущим бенефициаром – Филаретом Гальчевым.

"Евроцемент груп" объединяет 19 цементных заводов в России и за рубежом, а также заводы по производству бетона, ЖБИ, карьеры по добыче нерудных материалов.

ФАС Евроцемент Сбербанк

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