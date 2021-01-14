Привившимся от COVID сахалинцам будут выдавать бейджи вместо масок

Местных жителей насторожила подобная инициатива

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Массовая вакцинация населения Сахалинской области против COVID-19 стартует 15 января, вакцинированным областная власть собирается выдавать специальные бейджи, которые они смогут носить вместо маски, заявил губернатор региона Валерий Лимаренко в четверг в своем телеграм-канале.

"Сахалин начнет массовую вакцинацию с 15 января. Мы 15 января получаем массовую партию вакцины ("Спутник V" - ИФ) - 9 тысяч доз и в этот же день начинаем эту большую работу. У нас есть намерение получать приблизительно 20 тысяч доз (вакцины - ИФ) в месяц. И мы хотим таким образом за несколько месяцев провести вакцинацию с тем, чтобы население Сахалина и Курил приобрело коллективный иммунитет", - заявил Лимаренко.

По его словам, предприятиям и учреждениям региона, в их числе губернатор назвал школы и Сахалинский госуниверситет, будут предлагать вакцинировать полностью свои коллективы. "Тогда бы мы могли объявлять эти учреждения "зелеными зонами", таким образом мы должны сделать "зеленую зону" в целом на всех наших островах", - пояснил глава региона.

"Тем людям, которые будут проходить вакцинацию, мы будем предлагать, чтобы они могли получить бейджик - такой специальный документ, который они могут носить вместо маски. Эти революционные мероприятия сейчас прорабатываются, и они будут официально включены в нашу повседневную жизнь", - подчеркнул глава региона.

Он добавил, что по данным мероприятиям "будет сделано специальное объявление Роспотребнадзором".

"Мы должны вернуться к нормальной жизни. И именно для этого нам нужно сейчас вакцинировать подавляющее большинство населения, больше половины, по крайней мере, населения и тогда мы сможем создать коллективный иммунитет", - сказал Лимаренко.

Спецбейджи для привитых сравнили с желтыми звездами во времена Второй мировой

Между тем в соцсетях и на местном форуме некоторые жители Сахалинской области раскритиковали заявление губернатора о спецбейджах и "зеленых зонах", сравнивая эти "метки" с желтыми звездами для евреев во времена Второй мировой войны.

"Наши деды умирали (во времена Второй мировой войны - ИФ), чтобы мы никогда не носили подобных меток!", - написал на местном интернет-форуме один из сахалинцев. "Теперь меченые будут ходить. Что вообще происходит, какой ужас", - пишет еще один житель региона. "Вход без бейджиков запрещен" - именно такие надписи скоро появятся во всех местах. Ни в магазин, ни в аптеку, никуда не пустят без этой метки. Добровольно-принудительный эксперимент в ущемление прав человека. Зло берет от этого, - возмущаются посетители форума.