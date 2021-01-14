Норма о штрафах в законопроекте о цифровой валюте вызвала замечание правуправления Госдумы

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Предложенный правительством РФ законопроект, который вводит в Налоговый кодекс (НК) штрафы за нарушения, связанные с использованием цифровой валюты, не содержит аргументации размера штрафов, следует из заключения правового управления Госдумы. Документ в четверг опубликован в электронной базе данных парламента.

Как сообщалось, в декабре правительство внесло в Госдуму законопроект (N1065710-7), который регулирует обращение в РФ цифровой валюты. Согласно изменениям, обязательному декларированию будут подлежать операции с цифровой валютой на сумму свыше 600 тыс. руб. в год, а ФНС получит право требовать у банков выписки по счетам физлиц, если операции на счетах связаны с переводом цифровой валюты и есть признаки возможного нарушения налогового законодательства.

Статья 7 законопроекта предлагает ввести штраф за непредставление отчета об операциях и остатках цифровой валюты или представление недостоверных сведений в размере 10% от наибольшей из двух сумм в рублевом эквиваленте - поступления или списания валюты, информация о которых не была представлена, за нарушение срока представления информации - штраф в 50 тыс. рублей. Согласно проектируемой статье 8 законопроекта, если налогоплательщик не включил в налоговую базу прибыль или доходы от операций, расчеты по которым осуществлялись с использованием цифровой валюты, на него будет налагаться штраф в размере 40% от суммы неуплаченного налога в части таких операций.

"Относительно содержания пунктов 7-8 статьи 1 законопроекта отмечаем, что пояснительная записка не содержит аргументации предусматриваемых им размеров штрафов. В связи с этим обращаем внимание на недопустимость произвольного нормативного правового регулирования соответствующих общественных отношений", - говорится в заключении правового управления.

Вопрос у управления вызвала норма о наделении ФНС правом при установлении признаков нарушения налогового законодательства истребовать у банков выписки по счетам физических лиц, которые использовались для проведения операций с цифровой валютой. "Неясно, в рамках какой процедуры, предусмотренной НК РФ, налоговый орган будет устанавливать признаки, указывающие на возможное нарушение законодательства о налогах и сборах", - говорится в заключении.

Правовое управление также считает, что признание цифровой валюты в качестве объекта налогообложения - имущества нуждается в дополнительном обосновании, так как не ясно, для какого налога цифровая валюта будет являться объектом налогообложения.