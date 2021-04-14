Источник узнал о разногласиях ЦБ и Минфина в вопросах контроля за криптовалютой

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Законопроект о налогообложении криптовалют, поправки к которому должны были поступить в Госдуму еще в марте, застрял в согласованиях. Как рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с обсуждением, Минфин и Банк России не могут договориться в части допуска налоговиков к банковским счетам граждан для контроля за операциями с криптовалютой.

ЦБ выступает против наделения налоговиков правом беспрепятственно запрашивать у банков информацию об операциях с цифровой валютой на счетах граждан, то есть вне рамок проведения налоговых проверок, сказал собеседник агентства.

Минфин, по его словам, наоборот, называет эту схему тонкой настройкой, основанной на риск-ориентированном подходе, которая позволит с одной стороны избежать уклонения от уплаты налогов от операций с цифровой валютой, а с другой - не перегружать банки и физлица налоговыми проверками.

Норма, вызвавшая возражения ЦБ, содержится в законопроекте (№1065710-7) о налогообложении цифровых валют, который готовят ко второму чтению. В соответствии с этой нормой, налоговые органы наделяются правом получать от кредитных организаций справки об операциях по банковским счетам физических лиц, если указанные операции связаны с цифровой валютой. При этом основанием для получения выписок может служить лишь наличие у ФНС признаков, которые указывают на возможное нарушение законодательства.

ЦБ предлагает исключить этот пункт из законопроекта, так как по мнению регулятора данное право может быть реализовано налоговиками в рамках действующего законодательства при проведении налоговых проверок, то есть никаких дополнительных полномочий налоговикам не требуется.

"Полагаем, что получение налоговыми органами от кредитных организаций справок об операциях по банковским счетам физических лиц, если указанные операции связаны с операцией с цифровой валютой (цифровыми правами), может быть реализовано при выполнении имеющихся полномочий налоговых органов в рамках налогового контроля по запросу справок и выписок по банковским счетам в случае проведения налоговых проверок в отношении соответствующих лиц", - говорится в отзыве ЦБ на законопроект, с которым ознакомился "Интерфакс".

Минфин считает, что в отношении операций с цифровой валютой требуется "тонкий" инструмент с ограниченным функционалом, то есть без выездных налоговых проверок.

"Как правило, в большинстве случаев проведение выездной налоговой проверки в отношении лиц, обязанных представлять информацию о цифровой валюте, не требуется, а требуется только оперативная проверка поступающей информации (в том числе от иных источников) об уклонении от обязательного информирования о цифровой валюте и связанного с ним соответствующего уклонения от налогообложения таких операций", - говорится в письме Минфина, с которым ознакомился "Интерфакс".

Минфин считает, что расширение полномочий ФНС создаст инструмент, основанный на риск-ориентированном подходе, для контроля полноты и достоверности исполнения обязанности лиц, представляющих информацию о цифровой валюте.

Из думской базы данных следует, что поправки к законопроекту для принятия его во втором чтении должны были поступить еще до 18 марта.

Законопроект правительство внесло в Думу в декабре 2020 год. Он предусматривает введение в Налоговый кодекс нормы об обязательном декларировании цифровой валюты в случае, если оборот средств или остаток на счете по криптовалюте за год составит более 600 000 рублей. Также вводятся штрафы для налогоплательщиков, не включивших в налоговую базу прибыль (для компаний) или доходы (для физлиц) от данных операций. Функции рыночной оценки цифровой валюты для расчета размеров штрафов закрепляются за ФНС.