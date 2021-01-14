РФ сохранит пошлину на экспорт пшеницы и после 30 июня

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - РФ может сохранить пошлину на экспорт пшеницы и после 30 июня 2021 года, обнуление не планируется.

Это следует из письма Минсельхоза в адрес Союза экспортеров зерна, с которым ознакомился "Интерфакс". Ведомство поясняет, что "не планирует инициировать обнуление вывозной таможенной пошлины на пшеницу".

Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин подтвердил, что Союз получил письмо из Минсельхоза в ответ на свой запрос. Он пояснил, что вопрос о режиме регулирования экспорта зерна с 1 июля 2021 года возник в связи с тем, что вывозная пошлина на пшеницу, утвержденная постановлением правительства от 30 августа 2013 года, формально не отменена, а срок обнуления ее ставки истекает 1 июля 2021 года.

Эта пошлина определялась по утвержденной формуле и с 1 октября 2015 года составляла 50% от таможенной стоимости минус 6,5 тыс. рублей, но не менее 10 рублей за тонну. С 23 сентября 2016 года пошлина была обнулена до 1 июля 2018 года. Затем нулевая ставка была продлена еще на год - до 1 июля 2019 года, а потом сразу на два года - до 1 июля 2021 года.

"Нам нужна была определенность по мерам регулирования экспорта зерна во втором полугодии 2021 года, в том числе и по размеру ставок на экспорт пшеницы после того, как прекратится действие утвержденной на период с 15 февраля по 30 июня экспортной пошлины, - сказал Зернин. - В связи с этим и был направлен запрос в Минсельхоз".

"Мы поняли, что меры по ограничению экспорта носят системный характер. Это поможет нам при планировании экспортных операций в новом сезоне (с июля 2021 года по июнь 2022 года - ИФ)", - заявил Зернин.