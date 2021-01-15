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Пшеница подорожала до максимума с мая 2014 г. на новости о повышении пошлины в РФ

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Фьючерсы на пшеницу поднимались в ходе торгов в пятницу выше $6,8 за бушель (0,04 тонны) - до уровня, который в последний раз был зафиксирован в мае 2014 года, пишет Trading Economics.

Рост фьючерсов связан с новостью о том, что российская подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию на заседании в пятницу одобрила повышение с 1 марта этого года экспортной пошлины на пшеницу до 50 евро за тонну. Россия является крупнейшим экспортером пшеницы в мире.

РФ может сохранить пошлину на экспорт пшеницы и после 30 июня 2021 года, обнуление не планируется. Это следует из письма Минсельхоза в адрес Союза экспортеров зерна, с которым ознакомился "Интерфакс". Ведомство поясняет, что "не планирует инициировать обнуление вывозной таможенной пошлины на пшеницу".

В дальнейшем в ходе пятничных торгов фьючерсы на пшеницу в Чикаго перешли к снижению, подешевев на 0,45%, до $6,67 за бушель.

По итогам 2020 года фьючерсы на пшеницу подорожали на 14,5%, продемонстрировав рост четвертый год подряд.

РФ

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