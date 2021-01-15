В России за сутки выявили еще 24,7 тыс. случаев коронавируса

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Еще 24 715 зараженных коронавирусом зафиксировано в России за сутки, сообщает оперштаб.

При этом второй день подряд число выписанных в РФ почти на 3 тысячи превышает количество новых заболевших: за минувшие сутки из больниц были выписаны 27 636 пациентов.

В Москве суточный прирост составил 5534.

Скончались за сутки в стране 555 человек с COVID-19. Общее число жертв коронавируса достигло 64 495.

За все время пандемии в России заразился коронавирусом 3 млн 520 531 человек. По этому показателю РФ остается на четвертом месте вслед за США (23,3 млн), Индией (10,5 млн) и Бразилией (8,3 млн). У Великобритании, по данным Университета Джонса Хопкинса, 3,269 млн случаев инфицирования.

Новые эпизоды в РФ выявлялись во всех 85 регионах страны. За Москвой идут Петербург (3094 эпизодов) и Московская область (1361 случай).