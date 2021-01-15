Роспотребнадзор заявил, что COVID полностью не уйдет и станет сезонным

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирус никуда не уйдет, он станет сезонным, как вирус гриппа.

"Мы с высокой долей вероятности считаем, что вирус останется с нами, он станет сезонным и будет приходить к нам в эпидемиологический сезон, как приходит грипп", - сказала Попова в пятницу в рамках дискуссии на площадке Гайдаровского форума.

"Сегодня говорить о том, что у нас (в РФ) прекратится циркуляция вируса, оснований нет", - добавила она.

В России за последние сутки выявили еще 24,7 тыс. случаев коронавируса, скончались 555 человек. За все время пандемии в РФ заразился 3 520 531 человек.

В начале декабря глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан предупредил, что вакцины от COVID-19 не позволят свести на ноль распространение инфекции.