Попова сообщила о дискуссии о вакцинных паспортах на площадке ВОЗ

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - На площадке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) представители разных стран обсуждают признание вакцинных паспортов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Начинается дискуссия (о признании вакцин на международном уровне). ВОЗ дает площадку, чтобы это обсуждать. Мы активно участвуем во всех мероприятиях, которые проводит ВОЗ", - сказала Попова на Гайдаровском форуме в пятницу.

Она отметила, что представители Роспотребнадзора участвуют в обсуждениях ВОЗ по темам изучения вируса, его изменчивости, по новому штамму, выявленному в Великобритании, изучению вспышек коронавируса в Китае.

Накануне, 14 января, стало известно, что в ВОЗ изучают вопрос об использовании паспортов вакцинации для путешественников.

"С появлением эффективных и безопасных вакцин против коронавирусной инфекции ВОЗ изучает вопросы, связанные с вакцинацией международных путешественников. И хотелось бы напомнить, что использование международного сертификата профилактики является вопросом, регулируемым международными медико-санитарными правилами", - заявил старший специалист отдела иммунизации Европейского регионального бюро ВОЗ Олег Бенеш в ходе брифинга.