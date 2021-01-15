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Дипломаты опровергли сообщения о применении вакцины Pfizer в Москве

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Сообщения СМИ о том, что в филиале израильской клиники Hadassah в "Сколково" уже применяют вакцину Pfizer от коронавируса, не соответствуют действительности, заявило посольство Израиля в Москве.

Там объяснили, что тщательно проверили такие публикации и пришли к выводу, что эту вакцину клиника в Москве не использует.

"Филиал клиники Hadassah в Москве, по имеющейся у нас информации, не осуществляет подобной деятельности и не располагает вакциной, не прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации", - добавили в дипмиссии.

В декабре 2020 года в колл-центре филиала Hadassah - Hadassah Medical Moscow "Интерфаксу" сообщили, что начались переговоры о поставках в Россию вакцин от COVID-19 производства Pfizer и Moderna. Там уточнили, что поставки возможны не раньше февраля, а желающие записываются в "лист ожидания".

Эти вакцины в России еще не зарегистрированы. В клинике придерживались точки зрения, что статус резидента "Сколково" позволит ей использовать такие препараты.

12 января депутат Госдумы, член комитета по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила "Эху Москвы", что в израильской клинике Hadassah в Москве уже можно привиться вакциной Pfizer в частном порядке и за деньги.

"Я точно знаю, что в Москве этой вакциной уже многие жители московского региона имеют возможность привиться в частном порядке. Это клиника, которая работает в Сколково. Они работают совершенно по другим законам, у них законодательная база отличается, по сути это иностранная клиника, просто она работает на нашей территории. И у нее может быть поставка этой вакцины. Это израильская клиника Hadassah, мне по крайней мере было предложено там привиться", — сказала она.

В Pfizer заявили, что до конца 2021 года будут поставлять вакцину от коронавируса только по государственным заказам, а частные заказы обслуживать не смогут.

В Росздравнадзоре "Интерфаксу" сообщили, что ввоз в страну вакцин, не прошедших госрегистрацию в России, запрещен, этот запрет распространяется и на медицинские организации, ведущие деятельность на территории Международного медицинского кластера (где находится Hadassah Medical Moscow).

Международный медкластер и клиника "Хадасса" настаивают, что имеют право использовать незарегистрированные в России лекарственные препараты.

"Согласно 160-ФЗ, клиники - участники Международного медицинского кластера могут использовать лекарственных препараты, не зарегистрированные в России, но зарегистрированные в странах ОЭСР. Это является одним из ключевых преимуществ кластера", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службах ММК (Международный медицинский кластер) и "Хадасса Москва".

В обеих пресс-службах добавили, что поддерживают позицию Росздравнадзора в том, что вопрос по ввозу незарегистрированных лекарственных препаратов для целей Международного медицинского кластера действительно требует доработки".

В России на сегодняшний день зарегистрированы две отечественные вакцины - "Спутник V" (центр им. Гамалеи) и "ЭпиВакКорона" (Центр "Вектор).

Хроника коронавируса. Январь.

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Хроника 09 января 2020 года – 15 января 2021 годаПандемия коронавируса
Hadassah Pfizer Moderna Сколково Израиль Росздравнадзор Москва коронавирус

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