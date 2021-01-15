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В Казани ввели план "Буран" после аномального снегопада

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Комиссия Казани по чрезвычайным ситуациям в пятницу из-за обильного снегопада ввела в городе оперативный план "Буран", сообщила пресс-служба мэрии.

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Это позволит увеличить до 800 единиц количество задействованной в уборке снега спецтехники, говорится в сообщении.

Аномальный снегопад с сильной метелью начался в Татарстане днем 14 января, в Казани менее чем за сутки выпала половина месячной нормы осадков. К утру пятницы снегопад прекратился.

Ближайшей ночью и днем 16 января синоптики снова прогнозируют в Татарстане сильный снегопад, метель и заносы на дорогах.

Казань

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