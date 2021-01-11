Мадрид не получил новую партию вакцины от COVID-19 из-за снегопада

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Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Жизнь в Мадриде все еще не вернулась к нормальному ритму после выпавшего на выходных снега, сообщает Associated Press.

В понедельник, 11 января, в аэропорт Мадрида должна была прибыть партия из 350 тыс. доз вакцины против коронавируса компаний Pfizer и BioNTech. Из-за непогоды груз с вакциной перенаправили в город Витория на севере страны, откуда затем ее распространят по стране. Аэропорт Мадрида последние три дня закрыт, но принял несколько рейсов в понедельник. Ближе к вечеру он заработает в полную силу.

Снегопад шел в выходные во многих частях центральной части Испании, он стал сильнейшим за последние 50 лет. В частности, в Мадриде снежный покров достиг более 50 см, а также резко упала температура. Власти призывают людей провести день дома и постараться не выходить на улицу без надобности.

Шторм "Филомена", который принес холода на север Испании и наводнения на юг страны, стал причиной гибели по меньшей мере четырех человек.

Дороги расчищают для проезда скорых и экстренных служб. Порядка 700 дорог страны оказались затронуты непогодой, из-за снегопада более 1500 человек оказались блокированы в собственных машинах.

Супермаркеты и киоски заработали в Мадриде впервые за последние три дня, большинство учреждений остаются закрыты. Метрополитен остается единственным способом передвижения в городе, пригородные поезда Мадрида, а также поезд в Барселону запустят позднее в понедельник.