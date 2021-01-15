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"Яндекс" снова решил судиться за товарный знак "Афиша"

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - "Яндекс" подал пять исков в суд по интеллектуальным правам, привлекая к делу Роспатент и ООО "Компания Афиша" (принадлежит Rambler Group), следует из картотеки арбитражных дел. Иски о признании ненормативных правовых актов недействительными зарегистрированы 15 января.

Представитель "Яндекса" от комментариев отказался.

В 2020 году суд отказал "Яндексу" в признании недействительным решения Роспатента об аннулировании товарного знака "Яндекс.Афиша".

Сам спор по использованию товарного знака "афиша" ведется больше года, параллельно с "Яндексом" в подобном споре участвовала МТС, развивающая сервис "МТС Афиша".

Изначально Роспатент признавал законным использование слова в товарных знаках "Яндекса" и МТС, однако в апреле Rambler смог оспорить эти решения через коллегию Палаты по патентным спорам. После этого и "Яндекс", и МТС пытались оспорить решение коллегии через суд, однако в октябре компаниям было отказано в недействительности решения Роспатента об аннулировании товарных знаков.

"Яндекс" зарегистрировал товарный знак "Яндекс.Афиша" в 2019 году.

Журнал "Афиша" был основан в апреле 1999 года. Сейчас Rambler развивает его как медийно-сервисную платформу, посвященную развлечениям и культурному досугу.

Яндекс Афиша Арбитражный суд Москвы МТС Афиша Rambler

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