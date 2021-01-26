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"Яндекс" начал продавать свою "умную" колонку в Израиле

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - "Яндекс" запустил продажу "умной" колонки "Яндекс.Станция" за пределами СНГ, теперь устройства будут продаваться на территории Израиля, сообщила компания.

Ранее "Яндекс" продавал свои "умные" устройства в России, Белоруссии и Казахстане.

Согласно сообщению компании, встроенный в станцию голосовой помощник "Алиса" продолжит говорить на русском языке. Таким образом, целевой аудиторией остаются русскоязычные пользователи.

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В Израиле проживает порядка 2 млн человек, говорящих на русском языке.

В "Яндексе" традиционно не комментируют планы по обучению голосового помощника новым языкам.

Сейчас "Яндекс.Станцию" в Израиле можно заказать онлайн. В компании отказались комментировать возможность расширения каналов продаж устройства в стране.

Яндекс Израиль

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