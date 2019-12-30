"Яндекс" выиграл спор с Rambler на использование слова "Афиша"

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Палата по патентным спорам отказала Rambler в споре с "Яндексом" по торговому знаку "Яндекс.Афиша", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Роспатента.

"Знак оставлен в силе. В удовлетворении возражения отказано", - сказал представитель ведомства.

Соответствующий товарный знак был зарегистрирован "Яндексом" в 2019 году.

В пресс-службе Rambler отказались от комментариев. Представитель "Яндекса" не ответил на запрос "Интерфакса".

Также "Яндекс" обратился в суд по интеллектуальным правам с иском к ООО "Компания Афиша", которая входит в Rambler Group. Иск зарегистрирован 27 декабря, предмет иска - экономические споры по гражданским правоотношениям, сумма исковых требований не указана. Третьим лицом по делу выступает Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

Журнал "Афиша" был основан в апреле 1999 года. Сейчас Rambler Group развивает его как медийно-сервисную платформу о развлечениях и культурном досуге.

20 декабря Палата по патентным спорам отказала Rambler в споре с ПАО "МТС"по торговому знаку "МТС Афиша".

В последние дни СМИ обратили внимание и на другие разбирательства Rambler Group, которая защищает свои эксклюзивные права. 26 августа группа, обладающая правами на трансляции матчей Английской премьер-лиги в России, подала в Мосгорсуд иск о блокировке пиратских трансляций лиги на стриминговом сервисе Twitch.tv и потребовала от ответчика 180 млрд рублей компенсации. В декабре компания потребовала заблокировать Twitch. Затем стороны договорились во внесудебном порядке.

12 декабря Rambler заявил о нарушении своих исключительных прав на программу для веб-серверов Nginx. В компании утверждают, что ее сотрудник Игорь Сысоев разрабатывал этот софт в рабочее время, поэтому "любое использование этой программы без согласия Rambler Group является нарушением исключительного права". В этот же день в московском офисе Nginx, а также дома у Сысоева прошли обыски и их допрашивали в полиции. Выяснилось, что по жалобе Rambler завели уголовное дело. После вмешательства Сбербанка интернет-холдинг отозвал жалобу.