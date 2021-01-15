Суд Петербурга отправил под домашний арест экс-сенатора Сабадаша

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест дважды судимого предпринимателя, бывшего члена Совета Федерации от НАО (в 2005-2006 годах) Александра Сабадаша.

Как сообщила в пятницу объединенная пресс-служба судов Петербурга, Смольнинский районный суд города отказал следствию в заключении Сабадаша под стражу, отправив под домашний арест по 7 марта.

Сабадаш обвиняется в 12 преступленях, в числе которых особо крупное мошенничество (10 эпизодов) и легализация денег, приобретенных преступным путем (2 эпизода). 11 ноября 2020 года Сабадашу предъявили обвинение в хищении в 2013 году 458,031 миллиона рублей у АО "Таврический банк" и легализации денег путем оплаты фиктивных международных контрактов по поставке пресс-форм для производства стеклянных бутылок на общую сумму около 489 миллионов рублей.

Обосновывая ходатайство о страже, следователь указывал, что местонахождение похищенных Сабадашем денег не установлено, "соответственно, у него есть финансовые возможности для выезда из страны и подкупа свидетелей". Кроме того, Сабадашу якобы принадлежат два самолета Gulfstream G550 и Gulfstream G200, зарегистрированные на острове Мэн. Также следствие полагает, что фигурант поддерживает отношения с находящимся в международном розыске фигурантом дела о хищении денег банка "Таврический" Иткиным, который может помочь ему скрыться, говорится в пресс-релизе.

Сабадаш в свою очередь просил суд избрать ему в качестве меры пресечения домашний арест или залог в 1 млн рублей.

В пресс-службе уточнили, что 17 декабря 2020 года Сабадаш был этапирован из колонии номер 3 Курской области в СИЗО-1 "Кресты" в Петербурге. Характеристика руководителя ИК-3 говорит о том, что "Сабадаш плохо себя вел, нарушал правила внутреннего распорядка и на путь исправления не встал".

Как сообщалось, в октябре прошлого года в Петербурге возбудили очередное уголовное дело в отношении ранее судимого и отбывавшего на тот момент наказание экс-сенатора и предпринимателя Сабадаша. Как сообщал источник "Интерфакса", Сабадаш, по версии следствия, с июня 2013 года по январь 2014 года совместно с неустановленными лицами с целью легализации полученных в результате преступной деятельности денег совершил безналичный перевод нескольких сотен миллионов рублей с валютного счета ООО "Милан" в банке "Таврический" на счет компании-нерезидента, открытый в Чехии. Деньги были перечислены в рамках фиктивного контракта на поставку пресс-форм для производства стеклянных бутылок, которые ООО "Милан" якобы заказало у чешской фирмы.

В 2017 году Смольнинский районный суд Петербурга приговорил бывшего сенатора Сабадаша и двоих руководителей банка "Таврический" Дмитрия Гаркушу и Сергея Сомова к заключению на сроки от 7 до 8,5 лет, признав их виновными в хищении 190 млн рублей: Сомов и Гаркуша под видом кредитов выдали деньги подконтрольным Сабадашу фирмам, которые не вели реальной деятельности. В 2015 году, Гагаринский суд Москвы приговорил Сабадаша к 6 годам заключения за покушение на хищение из бюджета более 1,8 млрд рублей.

Осужденные вину не признали.

Как сообщалось, в июле 2020 года Сомов и Гаркуша, уже освободившиеся из мест лишения свободы, снова попали под уголовное преследование. Их обвинили в многочисленных эпизодах мошенничества на общую сумму свыше 450 млн 185 тыс. рублей. По материалам дела, преступная деятельность фигурантов связана в том числе с якобы легальной предпринимательской деятельностью по импорту оборудования для изготовления пресс-форм для производства стеклянных бутылок, которые связанное с Сабадашем ООО "Милан" "заказало" у чешской фирмы Renaissance Premier S.A.

Банк "Таврический" в конце 2014 года прекратил осуществлять платежи. В феврале 2015 года в банке было введено внешнее управление, в марте того же года санатором был назначен банк МФК.