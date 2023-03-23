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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:35

Обвиняемый в хищении экс-сенатор Сабадаш переведен под домашний арест

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Смольнинский районный суд Петербурга смягчил меру пресечения в отношении бывшего сенатора Александра Сабадаша, обвиняемого в хищении денег у банка "Таврический". Об этом сообщает в четверг объединенная пресс-служба судов города.

Фигурант, находившийся под стражей, переведен под домашний арест по 22 мая, говорится в сообщении.

Его вероятные соучастники – экс-руководители банка Сергей Сомов и Дмитрий Гаркуша – останутся под стражей.

Дело в отношении Сабадаша, Гаркуши и Сомова поступило в суд в сентябре 2021 года. Им инкриминировано преступление по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Как сообщалось, в ноябре 2020 года Сабадашу, который на тот момент находился в колонии, отбывая наказание за мошенничество с деньгами банка "Таврический" по приговору 2017 года, предъявили обвинение в хищении в 2013 году у того же банка более 458 млн рублей.

В январе 2021 года Смольнинский районный суд северной столицы отправил экс-сенатора под домашний арест, который позже заменили на заключение под стражу. По делу о хищении еще 100 млн рублей Сабадаш был задержан днем 25 января на территории СИЗО-1 "Кресты" сразу после освобождения по приговору 2017 года.

В 2017 году Смольнинский райсуд Петербурга приговорил Сабадаша, Гаркушу и Сомова к заключению на сроки от 7 до 8,5 лет, признав их виновными в хищении 190 млн рублей: Сомов и Гаркуша под видом кредитов выдали деньги подконтрольным Сабадашу фирмам, которые не вели реальной деятельности. В 2015 году Гагаринский суд Москвы приговорил Сабадаша к 6 годам заключения за покушение на хищение из бюджета более 1,8 млрд рублей. Осужденные вину не признали.

В июле 2020 года Сомов и Гаркуша, уже освободившиеся из мест лишения свободы, снова попали под уголовное преследование. Их обвинили в многочисленных эпизодах мошенничества на общую сумму свыше 450 млн 185 тыс. рублей. По материалам дела, преступная деятельность фигурантов связана в том числе с якобы легальной предпринимательской деятельностью по импорту оборудования для изготовления пресс-форм для производства стеклянных бутылок.

Банк "Таврический" в конце 2014 года прекратил осуществлять платежи. В феврале 2015 года в банке было введено внешнее управление, в марте того же года санатором был назначен банк МФК.

Петербург Александр Сабадаш
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