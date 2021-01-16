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В Рязани убили журналистку Жанну Шеплякову

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Главный редактор портала "Рязань. Лайф" Жанна Шеплякова убита в своей квартире в Рязани, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.

Женщине нанесли десять ножевых ранений. Тело ее было обнаружено накануне вечером.

По словам источника, в качестве рабочей версии рассматриваются семейные проблемы журналистки. По факту убийства возбуждено уголовное дело, отметил собеседник агентства.

"Интерфакс" пока не располагает комментариями официальных представителей правоохранительных органов по поводу этой информации.

Рязань Жанна Шеплякова

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