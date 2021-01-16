В Рязани убили журналистку Жанну Шеплякову

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Главный редактор портала "Рязань. Лайф" Жанна Шеплякова убита в своей квартире в Рязани, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.

Женщине нанесли десять ножевых ранений. Тело ее было обнаружено накануне вечером.

По словам источника, в качестве рабочей версии рассматриваются семейные проблемы журналистки. По факту убийства возбуждено уголовное дело, отметил собеседник агентства.

"Интерфакс" пока не располагает комментариями официальных представителей правоохранительных органов по поводу этой информации.