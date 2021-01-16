Мужа рязанской журналистки задержали по подозрению в ее убийстве

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали мужа женщины, убитой в своей квартире в Рязани, сообщила в субботу пресс-служба Следственного управления СКР по региону.

Как уточнил "Интерфаксу" компетентный источник, речь идет об убийстве главного редактора портала "Рязань. Лайф" Жанны Шепляковой.

В сообщении уточняется, что тело женщины, 1987 года рождения, с колото-резаными ранами было обнаружено вечером в пятницу в принадлежащей ей квартире. В совершении преступления заподозрен супруг погибшей - житель Тверской области, 1983 года рождения. Мужчина, после произошедшего, забрал детей и выехал с ними в другую область. Предположительно мотивом для совершения преступления стала семейная ссора.

Как рассказали в пресс-службе, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий местонахождение подозреваемого было установлено и он задержан. Детей временно передали на попечение родственников.

По ее данным, в настоящее время с задержанным выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление и уточнение всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

По факту убийства возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ.

Ранее о том, что главред портала "Рязань. Лайф" Жанна Шеплякова была убита в своей квартире в Рязани, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.