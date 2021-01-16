Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:13Заразились
на 16.01В России 3 544 623+24 092В мире 93 850 571+740 083

Мужа рязанской журналистки задержали по подозрению в ее убийстве

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали мужа женщины, убитой в своей квартире в Рязани, сообщила в субботу пресс-служба Следственного управления СКР по региону.

Как уточнил "Интерфаксу" компетентный источник, речь идет об убийстве главного редактора портала "Рязань. Лайф" Жанны Шепляковой.

В сообщении уточняется, что тело женщины, 1987 года рождения, с колото-резаными ранами было обнаружено вечером в пятницу в принадлежащей ей квартире. В совершении преступления заподозрен супруг погибшей - житель Тверской области, 1983 года рождения. Мужчина, после произошедшего, забрал детей и выехал с ними в другую область. Предположительно мотивом для совершения преступления стала семейная ссора.

Как рассказали в пресс-службе, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий местонахождение подозреваемого было установлено и он задержан. Детей временно передали на попечение родственников.

В РоссииВ Рязани убили журналистку Жанну ШепляковуЧитать подробнее

По ее данным, в настоящее время с задержанным выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление и уточнение всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

По факту убийства возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ.

Ранее о том, что главред портала "Рязань. Лайф" Жанна Шеплякова была убита в своей квартире в Рязани, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Рязань Жанна Шеплякова

Новости

В РПЦ рекомендовали отказаться в этом году от погружения в прорубь

В Рязани убили журналистку Жанну Шеплякову

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 24 тыс. новых случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 24 тыс. новых случаев коронавируса

Что случилось этой ночью: суббота, 16 января

Режиссер из России снимет эпизод сериала по видеоигре для канала HBO

Режиссер из России снимет эпизод сериала по видеоигре для канала HBO

Google подтвердила связь блокировки YouTube-каналов ФК "Ахмат" и ACA с санкциями США

Что произошло за день: пятница, 15 января

Пандемия коронавируса

Онищенко заявил об отсутствии данных о росте склонности к суициду из-за COVID

Онищенко заявил об отсутствии данных о росте склонности к суициду из-за COVID
Пандемия коронавируса

Попова заявила о возможности привить в 2021 г. 60% населения от COVID

Попова заявила о возможности привить в 2021 г. 60% населения от COVID

Суд арестовал видеооператора ФБК по обвинению в призывах к экстремизму

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');