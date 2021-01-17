Аэропорт Краснодара из-за непогоды перенес рейсы на вторую половину дня

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Аэропорт Краснодара в воскресенье утром приостановил прием и отправку самолетов из-за мощного снегопада, сообщила пресс-служба аэропорта.

Как рассказали в пресс-службе, до 8:00 по Москве аэропорт продолжал прием и выпуск воздушных судов, но с усилением снегопада воздушная гавань вынуждена ограничить работу с 8:30 до 13:30 по московскому времени.

Отмечается, что обо всех изменениях в расписании будет сообщено дополнительно. Все утренние рейсы будут перенесены на вторую половину дня, сказали в пресс-службе.

Сразу после полуночи Краснодар оказался под воздействием мощного циклона. Были мобилизованы все службы и техника для расчистки аэродрома. Как отметила пресс-служба, аэропорт приступил к расчистке взлетной полосы и рулежных дорожек и обработке их химреагентами с 03:30 по Москве.