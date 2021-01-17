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Аэропорт Сочи из-за непогоды временно прекратил принимать рейсы

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Международный аэропорт Сочи временно не принимает воздушные суда из-за сильного ветра.

В пресс-службе сообщили, что в районе аэропорта поднялся сильный ветер, два самолета, выполнявшие рейс в Сочи, ушли на запасные аэродромы.

Рейс СУ1136 из Шереметьево авиакомпании "Аэрофлот", который должен был прибыть в Сочи в 12:20, направлен на запасной аэродром в Ростов.

Также сильный ветер помешал посадке лайнера авиакомпании "Сибирь", выполнявшего рейс С75103 по маршруту Новосибирск-Сочи. Воздушное судно совершило посадку в аэропорту Минеральные воды.

Сочи

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