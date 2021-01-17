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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:19Заразились
на 17.01В России 3 568 209+23 586В мире 94 490 863+640 292

В России за сутки выявлено 23,5 тыс.заболевших коронавирусом

В России за сутки выявлено 23,5 тыс.заболевших коронавирусом
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Еще 23 586 зараженных COVID-19 выявлено за сутки в России, сообщает оперштаб.

Скончался за сутки от заболевания 481 человек. Общее число жертв COVID-19 в РФ выросло до 65 566.

В Москве суточный прирост составил 4012.

Поправились и выписаны в стране еще 23 440 пациентов, за все время выздоровел 2 млн 960 431 человек.

За весь период пандемии в России было зарегистрировано 3 млн 568 209 эпизодов инфицирования. По этому показателю РФ остается на четвертом месте в мире после США, Индии и Бразилии. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в занимающей пятую строчку Великобритании 3,36 млн зараженных.

Новые заболевшие выявлены во всех 85 регионах России. За Москвой идут Петербург (3316), Московская область (1426) и Нижегородская область (484).

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