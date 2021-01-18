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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:08Заразились
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В России за сутки коронавирус обнаружили еще у 22 857 человек

В России за сутки коронавирус обнаружили еще у 22 857 человек
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 22 857 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

В РФ с начала года отмечается постепенное снижение суточного прироста новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось более чем о 23,5 тыс. заболевших. Максимум был зафиксирован в конце прошлого года, 24 декабря - 29 935 случаев.

В Москве также отмечается суточное снижение количества новых заражений, за минувшие сутки подтверждено 3 679 диагнозов, 73 пациента скончались, 4 009 были выписаны по выздоровлении. При этом российская столица по-прежнему остается регионом с наиболее высокими показателями прироста.

За Москвой следует Санкт-Петербург, где за суки зафиксировано 3 287 новых случаев, и Московская область с 1 381 случаем.

За сутки 471 пациент скончался, еще 18 333 человека выписаны. Нарастающим итогом в России зарегистрировано 3 млн 591 тыс. 066 случаев коронавирусной инфекции (+0,6%), 66 тыс. 037 умерших, 2 млн 978 тыс. 764 выписанных.

Ситуация в регионах

Еще 479 новых случаев COVID-19 зафиксировано за сутки в Нижегородской области, 393 - в Ростовской области, 390 - в Свердловской области, 388 - в Воронежской области, 321 - в Красноярском крае, 310 - в Вологодской области, 303 - в Челябинской области, 296 - в Хабаровском крае, 295 - в Пермском крае, 288 - в Самарской области, 285 - в Карелии, 264 - в Архангельской области, 258 - в Волгоградской области, 257 - в Иркутской области, 253 - в Крыму, 250 - в Саратовской области.

Кроме того, 246 случаев зарегистрированы в Ульяновской области, 243 - в Омской области, 241 - в Мурманской области, по 235 - в Приморском крае, Ставропольском крае, 226 - в Кировской области, по 225 - в Пензенской области, Ленинградской области, 224 - в Забайкальском крае, по 223 - в Ханты-Мансийском АО, Тверской области, 210 - в Псковской области, 208 - в Калининградской области, по 200 - в Тульской области, Краснодарском крае.
В других регионах России суточный прирост не превышает 200.

Хроника коронавируса. Январь.

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Хроника 09 января 2020 года – 18 января 2021 годаПандемия коронавируса
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