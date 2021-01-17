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В сочинском аэропорту сообщили о штатной работе гавани

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Международный аэропорт Сочи в воскресенье продолжает работать в штатном режиме на прием и вылет самолетов, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Ранее сообщалось, что из-за сильного ветра два авиарейса были отправлены на запасные аэродромы Ростова и Минеральных вод.

Между тем, по данным онлайн-табло аэропорта Сочи, авиакомпания "ЮТейр" отменила на прилет три арейса - из Тюмени, Астрахани и Москвы.

"Интерфакс" пока не располагает информацией о причинах отмены авиарейсов.

Ранее сообщалось, что в Сочи с 16 по 18 января прогнозируются ливни, грозы и сильный ветер до 23 м/с. В горах - лавиноопасно.

Сочи

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