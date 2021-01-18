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Власти Башкирии объявили о введении "антиковидных паспортов"

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Власти Башкирии с понедельника запускают проект "Антиковидный паспорт", сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании регионального правительства.

Хабиров пояснил, что документ получат перенесшие COVID-19 и имеющие антитела, а также вакцинированные жители региона.

Этот проект призван решить целый ряд проблем, в том числе, для жителей старше 65 лет, на которых, при наличии такого "паспорта", не будут распространяться требования об обязательной самоизоляции. Кроме того, это будет способствовать популяризации процедуры вакцинирования.

"Антиковидный паспорт" можно будет получить через портал госуслуг, при сохранении персональных данных, использовать по алгоритму QR-кода. Оператором проекта выступает региональное министерство цифрового развития государственного управления.

Предполагается, что по такому паспорту можно будет получить определенные скидки и преференции в магазинах, учреждениях, а также рассчитывать на снятие ограничений по этому заболеванию. Ожидается, что апробация функционала "Антиковидного паспорта" начнется с 5 февраля 2021 года.

Как сообщил на совещании руководитель администрации главы республики Александр Сидякин, к настоящему моменту в регион поставлено 13 842 дозы вакцины "Гам-ковид-вак", в феврале запланирована поставка еще 50,8 тыс. доз, в марте - 100,7 тыс. доз вакцины. ГУП "Башфармация" и 72 медорганизации республики обеспечены оборудованием для транспортировки и хранения вакцины.

На территории региона зарегистрировано 22 068 случаев заражения коронавирусом, в том числе 166 - за последние сутки. На стационарном лечении находятся 805 человек, в том числе, в отделении интенсивной терапии - 63, на ИВЛ - 18. Всего скончались (по данным на 18 января) 165 заболевших.

Хроника коронавируса. Январь.

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Вакцинация от коронавируса препаратом Oxford/AstraZeneca проходит в Личфилдском соборе в Англии
Хроника 09 января 2020 года – 18 января 2021 годаПандемия коронавируса
Радий Хабиров Башкирия Коронавирус

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