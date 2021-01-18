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Правительству поручено к 1 февраля уточнить цели развития

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил правительству к 1 февряля доработать проект Единого плана по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года. Это одно из перечня поручений, сформулированных после заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам 23 декабря.

Представленный на заседании проект Единого план должен быть принят за основу. Правительству президент поручил, в частности, уточнить целевые значения показателей национальных целей развития России до 2024 года и на плановый период до 2030 года "с учетом их фактических значений по итогам 2020 года (либо уточненных оценок 2020 года)".

Доработанный проект должен быть представлен на рассмотрение Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

Правительство Владимир Путин Госсовет

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