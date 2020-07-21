Песков объяснил изменение сроков достижения национальных целей неблагоприятной конъюнктурой

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Корректировка сроков достижения национальных целей, в том числе по снижению уровня бедности в два раза к 2030 году, а не к 2024, потребовалась в связи с неблагоприятными условиями, которые складываются в последнее время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, конъюнктура международно-экономическая, она весьма и весьма неблагоприятна, и вопреки этой конъюнктуре ставятся такие амбициозные цели. Но, безусловно, требуются определенные корректировки", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, с чем связано то, что в национальных целях развития РФ до 2030 года отсутствует такой параметр, как достижение цели вхождения РФ в Топ-5 экономик мира. Ранее этот параметр входил в перечень национальных целей развития РФ до 2024 года.

Песков уточнил, что отсутствие этой цели связано с тем, что потребовалась корректировка. Этим же, по словам пресс-секретаря, объясняется и перенос на шесть лет достижение таких целей, как повышение продолжительности жизни до 78 лет, снижение в два раза уровня бедности. Ранее эти параметры должны были быть достигнуты к 2024 году.

"Конечно, вот эта неблагоприятная мировая экономическая конъюнктура затормозит развитие всех стран мира, без исключения", - объяснил Песков. По словам пресс-секретаря президента, цели должны быть реалистичными и достижимыми. "Вот именно этим и руководствовались", - сказал Песков.

Национальные цели России

Ранее во вторник сообщалось, что Путин определил национальные цели развития России. Президент подписал указ о национальных целях развития РФ до 2030 года. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Согласно указу, в число национальных целей вошли: сохранение населения, здоровье и благополучие людей; возможности для самореализации и развития талантов; комфортная и безопасная среда для жизни; достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; цифровая трансформация.

Согласно указу, к 2030 году Россия должна войти в десятку ведущих стран мира по качеству общего образования и по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования. Еще одной целью ставится увеличение до 15% доли россиян, участвующих в волонтерской деятельности.

Также к 2030 году должны быть улучшены жилищные условия не менее пяти миллионов семей ежегодно, а объем жилищного строительства должен увеличиться не менее чем до 120 миллионов квадратных метров в год.

Кроме того, должна быть создана устойчивая система обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающая сортировку отходов в объеме 100 процентов и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза.

Доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, должна выйти на уровень не менее 85 процентов.

В два раза должны быть снижены выбросы опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека. Также должны быть ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного вреда окружающей среде и экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое.

Этим же указом президент поручил правительству при участии Госсовета скорректировать или разработать и представить на рассмотрение президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам нацпроекты, направленные на достижение национальных целей и установленных целевых показателей, а также план по их достижению.

Также кабинет министров должен ежегодно при формировании проекта бюджета предусматривать в приоритетном порядке бюджетные ассигнования на реализацию национальных целей, а также обеспечить направление в приоритетном порядке дополнительных доходов бюджета, образующихся в ходе его исполнения, на выполнение этих целей.