Из-под лавины в КЧР спасена женщина

На месте схода снежной лавины на горнолыжную трассу в поселке Домбай Фото: ТАСС

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Женщина обнаружена живой в месте схода лавины в Домбае в Карачаево-Черкесии, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в понедельник.

"Найдена женщина, ее состояние средней тяжести. Сейчас ее осматривают медики", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе МЧС РФ сообщили журналистам, что под снегом после сошедшей в Домбае лавины могут находиться от четырех до 12 человек.

"В 13.30 поступила информация о том, что в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара произошел сход снежной лавины на горнолыжную трассу. В момент схода лавины там могло находиться от 4 до 12 человек", - сказали в ведомстве.

В пресс-службе МЧС отметили, что спасатели работают на месте схода. "Снегом накрыло два пункта проката горнолыжного снаряжения, также повреждено кафе", - добавили там.