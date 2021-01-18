В зоне схода лавины в КЧР работал отряд Росгидромета

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Сход лавины на горнолыжном курорте в Карачаево-Черкесии мог произойти после работы в этой зоне специалистов противолавинного отряда Росгидромета.

"О причинах пока рассуждать слишком рано, но сегодня днем работал противолавинный отряд Росгидромета. Они обрабатывали этот склон, который вызывал опасения у эксплуатантов горнолыжных трасс. Есть так называемая "полка" над "лягушатником". Очаг был обработан, но он не дал эффективности. И вот через какое-то время, видимо, произошел самосброс лавины", - говорилось в репортаже в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

В настоящее время, по информации телеканала, на склоне работают больше 50 человек, они зондируют местность, оказавшуюся под снегом.

Ранее в понедельник в пресс-службе МЧС РФ сообщили журналистам, что под снегом после сошедшей в Домбае лавины могут находиться от четырех до 12 человек. Снегом накрыло два пункта проката горнолыжного снаряжения, повреждения получило кафе.

Источник сообщил "Интерфаксу", что в месте схода лавины живой обнаружена женщина, ее осматривают медики.