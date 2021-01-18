Лавина сошла на горнолыжном курорте в Карачаево-Черкесии

На месте схода снежной лавины на горнолыжную трассу в поселке Домбай Фото: ТАСС

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Лавина накрыла горнолыжный курорт в Карачаево-Черкесии в районе Домбая у горы Мусса-Ачитара, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Он уточнил, что, по предварительным данным, под лавиной находятся два вагончика проката горнолыжного снаряжения, повреждено кафе. Собеседник агентства добавил, что ведется обследование лавины и поиск людей.

Позднее в пресс-службе МЧС России сообщили, что на горнолыжной трассе в момент схода лавины находились от 4 до 12 человек.

По данным источника, под лавину попали несколько детей, а всего под снегом могли оказаться до 20 человек.