Суд рассмотрит вопрос об отмене условного наказания Навальному 2 февраля

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Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Симоновский суд Москвы отложил на февраль рассмотрение ходатайства об отмене условного наказания Алексею Навальному. Оно было инициировано столичным управлением ФСИН.

Судебное заседание должно было пройти 29 января, но перенесено на 2 февраля на 10:00, сообщила "Интерфаксу" адвокат оппозиционера Ольга Михайлова. "Причины переноса неизвестны", - сказала адвокат.

Ранее в понедельник Навальный был отправлен под арест до 15 февраля. Его задержали накануне после возвращения из Берлина.

ФСИН ранее сообщила о намерении задержать политика в связи с тем, что с 29 декабря он был объявлен в розыск. Служба намерена добиться замены для него условного наказания по делу "Ив Роше" на реальный срок, поскольку он не раз пропускал регистрацию в уголовно-исполнительной инспекции в 2020 году. Прохождение реабилитации после лечения, по мнению ведомства, "не является основанием для неявки на регистрацию".