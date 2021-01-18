Навальный будет находиться под арестом в СИЗО Зеленограда

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Алексей Навальный будет находиться под стражей в следственном изоляторе №12 в Зеленограде, сообщил "Интерфаксу" член Общественной наблюдательной комиссии Московской области Александр Мальцев.

По его словам, в СИЗО оппозиционер будет помещен на карантин на срок до двух недель. Там Навальному проведут медобследование, его протестируют на коронавирус, а также при его согласии с ним побеседует психолог.

После этого он будет переведен либо в общую камеру, либо в другое СИЗО в Москве.

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