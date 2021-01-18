Навальный арестован до 15 февраля

Его защита обжалует это решение

У здания второго отдела полиции управления МВД России по городу Химки, куда доставили Алексея Навального Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Химкинский городской суд арестовал политика Алексея Навального до 15 февраля, сообщили в твиттере его пресс-секретарь Кира Ярмыш и адвокат Вадим Кобзев. Арестовать его просила ФСИН.

Навальный назвал происходящее "наивысшей степенью беззакония". Кобзев сказал "Интерфаксу", что решение об аресте будет обжаловано.

Суд рассматривал это ходатайство на выездном заседании во 2-м отделе городского управления МВД из соображений санитарно-эпидемиологической безопасности, объяснили в пресс-службе подмосковного ГУ МВД.

Навального доставили в отдел полиции в Химках после задержания в аэропорту "Шереметьево" 17 января. Задержали его перед тем, как он успел пройти паспортный контроль по прилете из Германии. Получить результат теста на коронавирус он не успел. Поэтому заседание суда по мере пресечения решили провести прямо в отделе полиции, а доступ в помещение, где проходил суд, был ограничен.

При задержании Навального к нему не пустили адвоката Ольгу Михайлову, которая летела из Германии вместе с ним и у которой, по ее словам, были все необходимые документы. О заседании суда в отделе полиции защита Навального узнала незадолго до его начала.

ФСИН 14 января сообщила, что политик с 29 декабря по инициативе ведомства был объявлен в розыск. Служба намерена добиться замены для него условного наказания по делу "Ив Роше" на реальный срок, поскольку он не раз пропускал регистрацию в уголовно-исполнительной инспекции в 2020 году. Прохождение реабилитации после лечения, по мнению ведомства, "не является основанием для неявки на регистрацию".