Кремль предложил спросить МВД о фото Навального на фоне портрета Ягоды

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал МВД вопрос о том, не вызывает ли негативных ассоциаций тот факт, что суд по делу об аресте оппозиционера Алексея Навального в отделе полиции Химок проходил под портретом Генриха Ягоды, который был главой НКВД в 1934-1936 гг.

В ходе общения во вторник журналисты поинтересовались у Пескова, как президент относится к ситуации, когда суд по вопросу об аресте Навального проходил под портретом Ягоды. "Я не думаю, что президент знает, какие портреты висят в каких помещения в Химках и других регионах России", - ответил пресс-секретарь.

"Если вам интересны какие-то ассоциативные вопросы, связанные с теми или иными портретами на стенах в отделениях полиции, то вы можете обратиться к моим коллегам в министерство внутренних дел. Это не наш вопрос точно", - добавил Песков.

Он отрицательно ответил на вопрос, видел ли Путин кадры с судебного заседания в химкинском отделе полиции.

Внимание официального представителя Кремля также было обращено на новость о том, что от "Росатома" на ВДНХ будет установлена статуя еще одного руководителя советских органов внутренних дел Лаврентия Берии.

"Безусловно, это нужно спрашивать, и это - ваша прерогатива. У вас есть координаты "Росатома", у вас есть координаты полиции. Я думаю, это многим будет интересно. Это ваша прерогатива - спросить и получить ответ", - отреагировал Песков.

Накануне в Химках в отделении полиции прошло заседание по вопросу о мере пресечения для Навального. Он арестован до 15 февраля, сейчас он находится в "Матросской тишине". На 2 февраля запланировано заседание суда, в ходе которого будет решаться вопрос о замене Навальному условного наказания на реальный срок.

Оппозиционера задержали 17 января после его возвращения из Берлина.