Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:55Заразились
на 19.01В России 3 612 800+21 734В мире 95 559 647+514 013

Кремль предложил спросить МВД о фото Навального на фоне портрета Ягоды

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал МВД вопрос о том, не вызывает ли негативных ассоциаций тот факт, что суд по делу об аресте оппозиционера Алексея Навального в отделе полиции Химок проходил под портретом Генриха Ягоды, который был главой НКВД в 1934-1936 гг.

В РоссииПесков назвал ерундой предположения, что Путин боится НавальногоПесков назвал ерундой предположения, что Путин боится НавальногоЧитать подробнее

В ходе общения во вторник журналисты поинтересовались у Пескова, как президент относится к ситуации, когда суд по вопросу об аресте Навального проходил под портретом Ягоды. "Я не думаю, что президент знает, какие портреты висят в каких помещения в Химках и других регионах России", - ответил пресс-секретарь.

"Если вам интересны какие-то ассоциативные вопросы, связанные с теми или иными портретами на стенах в отделениях полиции, то вы можете обратиться к моим коллегам в министерство внутренних дел. Это не наш вопрос точно", - добавил Песков.

Он отрицательно ответил на вопрос, видел ли Путин кадры с судебного заседания в химкинском отделе полиции.

Внимание официального представителя Кремля также было обращено на новость о том, что от "Росатома" на ВДНХ будет установлена статуя еще одного руководителя советских органов внутренних дел Лаврентия Берии.

"Безусловно, это нужно спрашивать, и это - ваша прерогатива. У вас есть координаты "Росатома", у вас есть координаты полиции. Я думаю, это многим будет интересно. Это ваша прерогатива - спросить и получить ответ", - отреагировал Песков.

Накануне в Химках в отделении полиции прошло заседание по вопросу о мере пресечения для Навального. Он арестован до 15 февраля, сейчас он находится в "Матросской тишине". На 2 февраля запланировано заседание суда, в ходе которого будет решаться вопрос о замене Навальному условного наказания на реальный срок.

Оппозиционера задержали 17 января после его возвращения из Берлина.

Дмитрий Песков Алексей Навальный

Новости по теме

Новости

Докладчик ПАСЕ по Навальному решил съездить в Россию

В "Росатоме" опровергли планы установить скульптуру Берии на ВДНХ

COVID в РФ начал уходить из больших городов в сельскую местность

COVID в РФ начал уходить из больших городов в сельскую местность

Ялта вернула шестичасовой график подачи воды после недели послабления

Суд вернул Навальному его иск к Пескову о защите чести и достоинства

Роспотребнадзор заявил о стопроцентной эффективности вакцины "Вектора"

Роспотребнадзор заявил о стопроцентной эффективности вакцины "Вектора"

Песков назвал ерундой предположения, что Путин боится Навального

Песков назвал ерундой предположения, что Путин боится Навального

Регионы Урала приостановили COVID-вакцинацию в ожидании вакцины

Навальный попал в больницу

Самарский полицейский задержан по делу о злоупотреблениях

Самарский полицейский задержан по делу о злоупотреблениях

Прокуратура объяснила сход лавины в КЧР принудительным спуском снега

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');