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В "Росатоме" опровергли планы установить скульптуру Берии на ВДНХ

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - "Росатом" планирует поставить восковую фигуру, а не скульптуру наркома СССР Лаврентия Берии внутри экспозиции в своем павильоне на ВДНХ, сообщил "Интерфаксу" глава департамента коммуникаций госкорпорации Андрей Черемисинов.

"Сама зона под названием "Советский атомный проект" представляет собой инверсивную инсталляцию, в которой воссозданы интерьеры того времени, экспонаты того времени и, последовательно, как в кино, прослеживается история создания первой советской атомной бомбы. Внутри этого пространства будут воссозданы фигуры участников того проекта", - сказал он.

В частности, в зоне "Семипалатинский полигон испытаний заряда РДС-1" персонажами мизансцены будут являться фигуры кураторов советского ядерного проекта: Игоря Курчатова, Авраамия Завенягина, Лаврентия Берии, Юлия Харитона, Николая Духова, Кирилла Щелкина, то есть тех людей, которые непосредственно участвовали в испытании первой советской атомной бомбы, пояснил Черемисинов.

"Это не скульптуры, это больше всего похоже на восковые фигуры. Восковая фигура Берии является одной из десятка этих восковых фигур", - сказал он.

По словам Черемисинова, фигуры будут установлены не на самой территории ВДНХ, а в бункере внутри павильона "Росатома" на ВДНХ. "Фигура будет находиться внутри экспозиции, посвященной советскому атомному проекту, - пояснил Черемисинов. - Никаких скульптур Берии не будет".

На тендер по созданию экспозиции фигуры наркома внутренних дел СССР в павильоне атомной энергии на ВДНХ ранее во вторник обратило внимание издание "Открытые медиа". Позже вопрос о скульптуре Берии был задан пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову, который переадресовал его в "Росатом".

Лаврентий Берия СССР ВДНХ Москва Росатом Андрей Черемисинов

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